La Spagna è iniziata alla vittoria come Draw in Francia e Portogallo

La Spagna Under 21 si presenta con il piede giusto al campionato europeo in Slovacchia, accendendo l’entusiasmo dei tifosi. Dopo un inizio promettente, la squadra ha superato la Francia e il Portogallo, dimostrando di essere una contender forte e determinata. La vittoria all’ultimo minuto contro la Slovacchia, grazie a Cesar Tarrega, aggiunge brio a questa avventura. I giovani talenti iberici sono pronti a lasciare il segno nel torneo.

Il campionato europeo Under 21 Begin in Slovacchia mercoledì sera, con il 2023 classificato in Spagna che ha battuto i padroni di casa a Bratislava con un vincitore dell'ultimo minuto. La Spagna, battuta dall'Inghilterra nella finale del 2023, ha vinto 3-2 grazie allo sciopero tardivo del difensore di Valencia Cesar Tarrega. I gol di Marc Purill e Mateo Joseph-di Leeds United appena promossi-hanno messo la Spagna 2-0 in 20 minuti, ma i padroni di casa si sono radunati al livello prima del vincitore di Tarrega.