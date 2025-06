La sorpresa delle drag queen a Donald Trump al Kennedy Center | prima i fischi poi gli applausi – Il video

Una serata ricca di emozioni al Kennedy Center: le drag queen accolgono Donald Trump con una sfilata sorprendente, seguita da fischi e applausi che riflettono un pubblico diviso. Tra proteste e consensi, l’ex presidente degli Stati Uniti, accompagnato da Melania, assiste a una rappresentazione di Les Miserables, mentre il suo recente intervento nel board del centro culturale alimenta dibattiti e tensioni. La scena si conclude con un colpo di scena che lascia tutti senza fiato.

Prima la sfilata delle drag queen, poi la contestazione e infine gli applausi. Donald Trump √® stato accolto da reazioni contrastanti al Kennedy Center prima di una rappresentazione di Les Miserables a cui ha presenziato insieme alla moglie Melania. Nelle scorse settimane il presidente degli Stati Uniti ha rinnovato il board del centro culturale, licenziandone il presidente e criticandolo per il suo progressismo. Da allora le vendite dei biglietti degli spettacoli sono diminuite e alcune esibizioni nel teatro da 2.300 posti sono state cancellate. Le drag queen. Durante la rappresentazione di mercoled√¨ 11 giugno diverse drag queen vestite di tutto punto sedevano tra il pubblico e sono state accolte da un‚Äôovazione alla loro entrata nel teatro, probabilmente in risposta alle critiche del presidente per aver ospitato spettacoli Lgbtqia+. 🔗 Leggi su Open.online

