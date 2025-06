La soluzione per ridurre le liste d' attesa? Pagare di più i medici per evitare la fuga all' estero e aumentare le ore di ambulatorio

La soluzione per ridurre le liste d’attesa e garantire un’assistenza di qualità passa anche dall’investimento nei medici, con un aumento di 249 euro e ore di ambulatorio più ampie. È questa la sfida centrale del primo convegno provinciale della Fondazione Gimbe, che mette al centro il futuro della sanità. Tra relatori illustri e autorevoli saluti istituzionali, si apre un dibattito cruciale per il nostro sistema sanitario.

Il futuro della sanità al centro del primo convegno provinciale della fondazione Gimbe, alla presenza tra gli altri del dottor Marco Dori, responsabile in provincia della fondazione. A portare i saluti dell'Amministrazione comunale il sindaco Gian Luca Zattini. "Il convegno, dal titolo “La sanità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "La soluzione per ridurre le liste d'attesa? Pagare di più i medici per evitare la fuga all'estero e aumentare le ore di ambulatorio"

In questa notizia si parla di: soluzione - ridurre - liste - attesa

Da Intesa Sanpaolo una soluzione innovativa per supportare le pmi nel ridurre le emissioni - Da Intesa Sanpaolo arriva una soluzione innovativa per aiutare le PMI a ridurre le emissioni e valorizzare la sostenibilità.

A poco più di un anno dall’approvazione del decreto elettorale sulle liste d’attesa, è ormai evidente a tutti il clamoroso fallimento del governo Meloni sul tema. Mentre la premier e il ministro Schillaci continuano a vendere quel provvedimento come la soluzione Vai su Facebook

La soluzione per ridurre le liste d'attesa? Pagare di più i medici per evitare la fuga all'estero e aumentare le ore di ambulatorio; Come ridurre le liste di attesa nella sanità pubblica: strategie e priorità; Sanità, Tosi (FI): “Servono soluzioni concrete per ridurre le liste di attesa.

Sanità, Verì: “Cup unico per ridurre le liste d’attesa con prestazioni disponibili anche fuori provincia di residenza” terremarsicane.it scrive: Analisi dei fabbisogni di specialistica ambulatoriale su scala regionale, così da garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza sanitaria su tutto il territorio.