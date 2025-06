La soluzione per ridurre le liste d' attesa? Pagare di più i medici e aumentare le ore di ambulatorio

Il convegno, dal titolo “La sanità del domani”, mette in luce strategie innovative per ridurre le liste d’attesa, come l’aumento delle ore di ambulatorio e il pagamento di incentivi ai medici. Con ospiti d’eccezione come il dottor Marco Dori e il sindaco Gian Luca Zattini, si apre un dibattito cruciale sul futuro della sanità provinciale, puntando a un sistema più efficiente e accessibile per tutti.

Il futuro della sanità al centro del primo convegno provinciale della fondazione Gimbe, alla presenza tra gli altri del dottor Marco Dori, responsabile in provincia della fondazione. A portare i saluti dell'Amministrazione comunale il sindaco Gian Luca Zattini. "Il convegno, dal titolo “La sanità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "La soluzione per ridurre le liste d'attesa? Pagare di più i medici e aumentare le ore di ambulatorio"

In questa notizia si parla di: soluzione - ridurre - liste - attesa

Da Intesa Sanpaolo una soluzione innovativa per supportare le pmi nel ridurre le emissioni - Da Intesa Sanpaolo arriva una soluzione innovativa per aiutare le PMI a ridurre le emissioni e valorizzare la sostenibilità.

Era il 2024 quando il governo annunciava a gran voce il decreto legge per abbattere le liste d’attesa, uno dei mali cronici del nostro Servizio sanitario nazionale. A distanza di un anno, però, le promesse restano intrappolate tra decreti attuativi incompiuti, ritard Vai su Facebook

La soluzione per ridurre le liste d'attesa? Pagare di più i medici per evitare la fuga all'estero e aumentare le ore di ambulatorio; Come ridurre le liste di attesa nella sanità pubblica: strategie e priorità; Sanità, Tosi (FI): “Servono soluzioni concrete per ridurre le liste di attesa.

Sanità, Verì: “Cup unico per ridurre le liste d’attesa con prestazioni disponibili anche fuori provincia di residenza” terremarsicane.it scrive: Analisi dei fabbisogni di specialistica ambulatoriale su scala regionale, così da garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza sanitaria su tutto il territorio.