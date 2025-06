La Slovacchia e la rivolta delle bollette | quando le sanzioni anti-Russia colpiscono gli europei

In un contesto di tensione crescente tra Europa e Russia, la Slovacchia si erge come protagonista con una richiesta ferma e decisa. Mentre Bruxelles prepara il diciottesimo pacchetto di sanzioni, il primo ministro Robert Fico minaccia il veto, chiedendo risposte concrete alla crisi energetica che sta mettendo in ginocchio il suo paese. È l’inizio di uno scontro cruciale che potrebbe cambiare gli equilibri europei: la battaglia delle bollette è appena iniziata.

Alla vigilia del vertice del G7 e con Bruxelles pronta a varare il diciottesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, la Slovacchia rompe il silenzio e minaccia il veto. Il primo ministro Robert Fico, tornato al potere nel 2023, ha lanciato un ultimatum destinato a far tremare il Palazzo Berlaymont: nessuna nuova misura anti-Mosca se prima non arriverà una risposta concreta alla crisi energetica che minaccia la sopravvivenza economica del suo Paese. Non è solo una schermaglia diplomatica. È il segno, sempre più visibile, delle crepe profonde che attraversano l'Unione Europea dopo oltre due anni di guerra e sanzioni.

