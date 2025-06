La sfida di Elkann all’Ue | Regole smart per rilanciare l’auto

John Elkann lancia una sfida ambiziosa all’Unione Europea: introdurre regole più smart per il settore automobilistico, un passo cruciale per rilanciare un’industria in crisi. Questa richiesta riflette non solo le esigenze di Stellantis, ma anche la necessità di un cambio di paradigma sistemico. È arrivato il momento di ripensare le regole per far ripartire l’auto e trainare la ripresa economica. Ma come potrà l’Europa rispondere a questa chiamata?

John Elkann vuole “regole più smart” per le auto in Ue. Non è la prima volta che il presidente di Stellantis richiama Bruxelles. Del resto, i conti piangono e non solo in casa sua. Anzi. È una questione sistemica. E come tale va affrontata. Con un cambio di passo. Perché sullo sfondo c’è un settore . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La sfida di Elkann all’Ue: “Regole smart per rilanciare l’auto”

In questa notizia si parla di: elkann - regole - smart - auto

Gruppo Punto Auto | Ancona Vai su Facebook

Ue, Elkann: servono regole più smart per produrre auto accessibili; Elkann, in Europa servono regole smart per fare auto piccole; Elkann a Bruxelles: “Per l’auto servono regole smart”.

Ue, Elkann: servono regole più smart per produrre auto accessibili Come scrive askanews.it: (askanews) – In Europa servono regole più smart, semplici e intelligenti, che consentano di ridurre i costi e produrre auto da città, compatte, economiche e accessibili: le E-