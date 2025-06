La sfida della sostenibilità | stakeholders a confronto a Palazzo dei Leoni

La sfida della sostenibilità si accende a Palazzo dei Leoni, dove stakeholder provenienti da ogni settore si confronteranno per plasmare un futuro più verde e responsabile. Lunedì 16 giugno, dalle 15:30 alle 19:30, Messina diventerà il palcoscenico di un dialogo cruciale nel percorso ideato da Manageritalia Sicilia. Un'occasione imperdibile per dare voce alle idee innovative e promuovere un cambiamento reale. Non mancate a questo importante passo verso la sostenibilità condivisa.

Sarà la città dello Stretto a ospitare lunedì 16 giugno, dalle ore 15,30 alle 19,30 presso gli spazi di Palazzo dei Leoni, Corso Cavour 87 a Messina, il terzo appuntamento de "La sfida della sostenibilità– stakeholders a confronto", il percorso in cinque tappe che Manageritalia Sicilia ha ideato.

