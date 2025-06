La sfida del meteo Clima e agricoltura oggi vanno insieme

La sfida tra meteo, clima e agricoltura si fa sempre più cruciale nel nostro tempo. Con i cambiamenti climatici in atto, conoscere e prevedere le condizioni atmosferiche diventa essenziale per tutelare e ottimizzare il settore agricolo. Durante il panel «Meteomania» ad Agrofutura, esperti come Gozzini e Genovese hanno sottolineato quanto sia strategico integrare meteorologia e agricoltura per affrontare con successo questa rivoluzione climatica. Scopriamo come stanno evolvendo queste sinergie e cosa ci riserva il futuro.

Firenze, 12 giugno 2025 – Con un clima che cambia, diventa sempre più strategico il rapporto fra lo studio dei fenomeni meteorologici e il mondo agricolo. Lo hanno evidenziato Bernardo Gozzini, amministratore unico del Lamma, e Gaetano Genovese meteorologo di 3B Meteo, durante il panel «Meteomania» moderato dalla giornalista Elettra Gullé nell’ambito di Agrofutura. PRESSPHOTO Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati Agrofutura, giorno 2 Nella foto Elettra Gullè intervista Bernardo Gozzini e Gaetano Genovese Giuseppe CabrasNew Press Photo «In Toscana – ha spiegato Gozzini – la temperatura aumenta di 1,3 gradi ogni 50 anni, con picchi di 2 gradi in estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sfida del meteo. “Clima e agricoltura oggi vanno insieme”

In questa notizia si parla di: meteo - clima - sfida - agricoltura

Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi - Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

@agricoltura Vai su X

L'assessorato regionale dell'agricoltura ha definito le modalità di erogazione delle somme #Sicilia #Gela #Attualità Vai su Facebook

La sfida del meteo. “Clima e agricoltura oggi vanno insieme”; Mare di giugno caldo come ad agosto, in città 7 gradi in più, previsioni incerte: Agrofutura, il punto meteo con gli esperti; Tecnologia e agricoltura: la nuova sfida contro il clima che cambia.

Agricoltura e ambiente. Giani: in balia del clima. “Ma la terra è una priorità” Come scrive lanazione.it: “Serve una maggiore tutela del suolo e serve il supporto del governo” ...