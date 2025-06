La seconda stagione di Squid Game | una competizione micidiale sulla giostra

La seconda stagione di Squid Game si trasforma in una competizione ancora più crudele, ambientata su una giostra mortale. La sequenza del Raduno ci immerge in uno dei momenti più drammatici della serie: una madre e un figlio separati in un carnevale surreale, dove il divertimento si trasforma in un massacro senza pietà. Un intreccio di emozioni forti e tensione palpabile che lascia il pubblico senza fiato, ricordandoci quanto il confine tra gioco e vita possa essere sottile.

Il creatore di Squid Game ha suggerito l'arrivo di un potenziale spin-off ambientato tra la prima e la seconda stagione della celebre serie di Netflix. Vai su Facebook

