La scaletta del concerto 2025 dei Modà allo Stadio San Siro | l’ordine delle canzoni a Milano

Preparatevi a vivere un’emozione unica: i Modà tornano al San Siro il 12 giugno 2025 per una serata indimenticabile. La scaletta, ricca di hits intramontabili come "Viva i romantici", "Non ti dimentico" e "Quel sorriso in volto", promette di far battere i cuori di tutti i fan. Un evento imperdibile che vi lascerà senza parole: continuate a leggere per scoprire l’ordine delle canzoni e i momenti più belli del concerto!

I Modà tornano allo stadio San Siro, questa sera 12 giugno, con un concerto speciale che vedrà in scaletta canzoni come Viva i romantici, Non ti dimentico, Quello che non ti ho detto, Tappeto di fragole e Quel sorriso in volto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scaletta - concerto - modà - stadio

Scaletta concerto di Vasco Rossi, quali canzoni ascolteremo al Dall’Ara di Bologna - Bologna si prepara ad accogliere Vasco Rossi con grande entusiasmo: il Komandante tornerà sul palco dello stadio Renato Dall’Ara il 11 e 12 giugno 2025, durante il tour “Vasco Live Duemilaventicinque”.

Modà: domani 12 giugno dal vivo allo Stadio San Siro di Milano! Orari 16:00 Biglietteria 17:00 Apertura porte Prato + Prato Gold 18:00 Apertura porte Tribune 21:00 INIZIO SHOW Maggiori info su bit.ly/InfoModàMilano25 Vai su Facebook

Modà in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta; Modà, notte dei romantici a San Siro; La scaletta del concerto 2025 dei Modà allo Stadio San Siro: l’ordine delle canzoni a Milano.