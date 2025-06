La scabbia fa paura è boom di casi in Italia | ora è allarme

La paura della scabbia si diffonde in Italia, con un aumento allarmante del 750% di casi in soli tre anni. Questa infezione cutanea, spesso associata a paesi in via di sviluppo, sta colpendo sempre più persone nel nostro Paese e in Europa, richiedendo attenzione immediata. La situazione è critica e richiede interventi efficaci: scopriamo insieme come prevenirla e proteggerci.

Secondo i dati diffusi dalla Società italiana di Dermatologia e Malattie sessualmente trasmesse, in alcune zone è stato registrato un aumento dei casi del 750% in tre anni La scabbia, quella malattia cutanea spesso associata ai Paesi in via di sviluppo, sta registrando un’impennata di casi in Italia e in altre nazioni europee. Studi recenti parlano di un aumento dei casi fino al +750% in alcune realtà italiane tra il 2020 e il 2023. Tra le tante cause, uno delle principale è legata addirittura al lockdown durante la pandemia, poi ad un generale sovraffollamento, al turismo di massa e una più forte resistenza ai farmaci. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - La scabbia fa paura, è boom di casi in Italia: ora è allarme

