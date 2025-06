La sanità che vogliamo parte dalla giusta diagnosi Il dialogo in Senato

La sanità che desideriamo inizia con una diagnosi accurata e tempestiva. Durante il convegno “La complessità delle infezioni materno-fetali e il ruolo cruciale della diagnostica nella gestione delle infezioni Torch”, il senatore Guido Quintino Liris ha sottolineato come la diagnosi precoce sia la chiave per costruire un sistema sanitario più efficace e sicuro. Un passo fondamentale per salvaguardare la salute delle mamme e dei loro bambini.

"La diagnosi precoce è la chiave di volta per costruire la sanità che vogliamo". Così il senatore Guido Quintino Liris, membro della commissione Bilancio, ha aperto i lavori del convegno "La complessità delle infezioni materno-fetali e il ruolo cruciale della diagnostica nella gestione delle infezioni Torch", svoltosi oggi in Senato. L'iniziativa, promossa dallo stesso senatore, ha posto l'accento sulla necessità di affrontare tempestivamente patologie che compromettono la qualità della vita di madre e neonato, e che, se non intercettate, generano costi maggiori per il sistema sanitario. Al centro del dibattito, la diagnostica come leva strategica per l'efficienza del sistema.

