La Russia vuole colpire la Nato dall’interno con una guerra a bassa intensità

Le tensioni tra Russia e NATO si intensificano: Mosca potrebbe utilizzare tattiche di guerra a bassa intensità, inviando misteriosi "little green men" ai confini dei Paesi Baltici. Questi soldati senza simboli, provenienti dalle steppe russe, rappresentano un’ombra minacciosa pronta a destabilizzare l’Europa. Un passo che potrebbe aprire un nuovo capitolo nel conflitto iniziato oltre tre anni fa, con conseguenze imprevedibili per la sicurezza continentale.

La Russia è pronta a mandare una schiera di little green men al confine dei Paesi Baltici, frontiera d'Europa e della Nato. Letteralmente, tanti omini verdi provenienti da Mosca o dalle steppe più remote della Federazione: in gergo, si indica così un gruppo di soldati con uniformi militari verdi anonime, prive di mostrine e altri simboli. Il Cremlino sarebbe quindi a un passo dall'allargamento del conflitto che da più di tre anni imperversa lungo il fronte del Donbas. La notizia arriva dal capo del servizio di intelligence tedesco, Bruno Kahl, secondo cui Mosca potrebbe inviare qualche decina di uomini ai confini dell'Estonia per mettere alla prova la tenuta dell'alleanza Nato.

