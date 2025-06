La ruspa fa manovra accanto alla piscina piena di bimbi La protesta | Una beffa alla sicurezza nei cantieri

Una scena allarmante scuote la tranquillità di una piscina a Ravenna: una ruspa da cantiere invade l’area dedicata ai bambini, mettendo a rischio la loro sicurezza. La denuncia, portata avanti dalla lista civica Ravenna al Centro, mostra come il rispetto delle norme di sicurezza venga spesso trascurato nei cantieri in zone pubbliche. Un episodio grave che solleva interrogativi sulla tutela dei più piccoli e richiede interventi immediati per garantire ambienti sicuri e protetti.

"Una ruspa da cantiere, invade l’area della piscina riservata alle attività ludiche natatorie mentre numerosi bambini giocavano in acqua". A denunciarlo è la lista civica Ravenna al Centro. Il fatto, immortalato anche in un video, è avvenuto nella giornata di mercoledì negli spazi della Piscina. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La ruspa fa manovra accanto alla piscina piena di bimbi. La protesta: "Una beffa alla sicurezza nei cantieri"

