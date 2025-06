La rissa tra famiglie allo Zen e le sei coltellate | fermato un ragazzo di 18 anni

Una violenta rissa tra famiglie all’Zen ha scosso la comunità, culminando con sei coltellate e un tentato omicidio. La polizia ha fermato un giovane di 18 anni, N.F., che ora si trova sotto indagine. Un dramma che evidenzia come le tensioni possano degenerare in tragedia, richiamando l’attenzione sulla necessità di interventi per prevenire simili episodi in futuro. La vicenda è ancora in evoluzione: ecco cosa sappiamo finora.

La polizia ha dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di un ragazzo di 18 anni (N.F. le sue iniziali) per tentato omicidio ai danni di un uomo (I.F.). La vittima - al culmine di una rissa avvenuta lo scorso marzo allo Zen - venne colpita con sei fendenti da arma da taglio. A eseguire. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La rissa tra famiglie allo Zen e le sei coltellate: fermato un ragazzo di 18 anni

