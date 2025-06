La rinascita dell’ex Questura Non solo supermercato e case Ci sarà anche uno studentato

Una rivoluzione urbana sta prendendo forma nel cuore della città: sulla scia della demolizione dell’ex questura, nasce un nuovo complesso multifunzionale che trasformerà il quartiere. Oltre a supermercato e abitazioni, si aggiungerà uno studentato di sei piani, simbolo di una rinascita concreta e condivisa. Dopo anni di attesa, l’attuazione del progetto segna un passo importante verso una città più vivace e dinamica, pronta ad accogliere le sfide del futuro.

Spunta uno studentato alto sei piani sulle ceneri della ex questura. La novità è emersa nel corso della riunione congiunta della III e V commissione consigliare, in cui si è discusso dell’accordo di programma per l’attuazione dell’intervento di rigenerazione del comparto urbano di via Ugo Bassi. Dopo la completa demolizione di quello che per un ventennio è rimasto un edificio vuoto, senza mai accogliere le funzioni della questura, si attende il via libera ai lavori che dovranno portare alla realizzazione del supermercato. A procedere sarà Asi, titolare dell’ampia area. I lavori, come stabilito in sede di accordo di programma con gli uffici comunali, procederanno per stralci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it