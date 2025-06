La rigenerazione del quartiere Santa Rita | dal Comune i finanziamenti per completare le opere

Il quartiere Santa Rita di Bari si appresta a rinascere grazie a un importante investimento comunale. Il Comune ha infatti stanziato i fondi necessari per completare le opere di riqualificazione, migliorando l’efficienza energetica e riducendo i consumi degli alloggi pubblici in via Roccaporena. Un passo decisivo verso un quartiere più sostenibile, vivibile e all’avanguardia. La rigenerazione urbana prende forma, portando speranza e nuove opportunità per la comunità .

Il Comune di Bari disposto ieri lo stanziamento delle somme necessarie a cofinanziare i Lavori per l’incremento del livello di efficienza energetica e la riduzione dei consumi energetici degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Roccaporena, nel quartiere Santa Rita di Bari. Gli. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - La rigenerazione del quartiere Santa Rita: dal Comune i finanziamenti per completare le opere

In questa notizia si parla di: quartiere - santa - rita - comune

Via ai lavori di consolidamento del quartiere Santa Maria a Randazzo - Mancano pochi giorni all'inizio dei lavori di consolidamento del quartiere Santa Maria a Randazzo, nell’area sotto Torrente Annunziata.

Un quartiere e un'intera comunità religiosa in subbuglio, a santa Rita: scattata anche la raccolta firme Vai su Facebook

La rigenerazione del quartiere Santa Rita: dal Comune i finanziamenti per completare le opere; IL COMUNE COMUNICA - giunta approva cofinanziamento dei lavori di efficientamento energetico degli alloggi di ERP in via Roccaporena, Grasso: Completiamo il risanamento del partimonio di Erp a Santa Rita; Parrocchia Sant’Agostino, il programma della festa di santa Rita.

La rigenerazione del quartiere Santa Rita: dal Comune i finanziamenti per completare le opere Lo riporta baritoday.it: L'assessore Grasso: "L’obiettivo di migliorare sensibilmente la qualità della vita degli assegnatari di alloggi comunali di Erp, con un netto risparmio anche in termini energetici e ambientali" ...