La riforma di Trump che prende ai poveri per dare ai ricchi. Tolti 1.600 dollari ai più indigenti.

La proposta di riforma fiscale di Trump, approvata dalla Camera, potrebbe mettere in ginocchio i più poveri degli Stati Uniti, sottraendo circa 1.600 dollari all’anno al 10% delle famiglie più vulnerabili. Nel frattempo, le fasce più agiate sembrano beneficiare di vantaggi significativi. Questa strategia sembra privilegiare i ricchi a discapito dei meno abbienti, sollevando importanti domande sulla giustizia sociale e l’equità economica nel Paese.

Secondo una nuova analisi del Congressional Budget Office, l’ufficio di bilancio del Congresso statunitense, la versione approvata dalla Camera dell’imponente disegno di legge su tasse e spese del presidente Donald Trump rappresenterebbe un duro colpo finanziario per gli americani più poveri. Sarebbe invece una manna per le famiglie con redditi più alti. In particolare il 10% delle famiglie più povere perderebbe circa 1.600 dollari all’anno, una riduzione del reddito del 3,9%. Ciò dipende principalmente dai tagli al programma di assicurazione sanitaria Medicaid e a quello degli aiuti alimentari attraverso il Supplemental Nutrition Assistance Progra m. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it