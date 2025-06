La retata dei Nas nei centri estetici di tutta Italia | 14 sequestri e 130 mila euro di multe

Una vasta operazione dei Nas ha smascherato l’oscuro mondo dell’estetica non regolamentata in Italia, con 14 centri sequestrati e sanzioni per oltre 130.000 euro. Durante 1160 controlli, sono stati sequestrati dispositivi e farmaci per un valore di 3,5 milioni di euro. Un duro colpo alle irregolarità e all’esercizio abusivo che mette a rischio la salute dei clienti. La lotta alla legalità nell’estetica è appena iniziata.

Quattordici centri di medicina estetica sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas. I miliutari hanno effettuato 1160 controlli, che hanno portato al sequestro di dispositivi medici e farmaci per un valore di 3,5 milioni di euro. 32 in totale gli illeciti accertati, tutti riconducibili all’esercizio abusivo della professione sanitaria, all’attivazione abusiva di ambulatori di medicina estetica, ad irregolarità nella gestione e detenzione dei farmaci risultati scaduti, alla ricettazione di farmaci ad uso ospedaliero ed alla falsificazione di attestati professionali. 156 le multe per inadempienze autorizzative e procedurali con le leggi regionali: 130 mila euro totali per le sanzioni I controlli. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: centri - euro - retata - estetici

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

La retata dei Nas nei centri estetici di tutta Italia: 14 sequestri e 130 mila euro di multe; Prostituzione in falsi centri estetici a Grosseto, 5 arresti: giro d’affari di un milione all’anno; Prostituzione nei centri estetici, giro d’affari di un milione l’anno.

Ambulatori improvvisati, personale non qualificato e farmaci illegali: chiusi 14 centri estetici in Italia Scrive fanpage.it: Maxi operazione dei NAS in tutta Italia: sequestrate 14 strutture abusive e farmaci per 3,5 milioni di euro.