La resa dei conti nel Pd è molto lontana

Nel caos politico che avvolge il Pd, il momento della resa dei conti sembra ancora lontano, con le due anime del partito che preferiscono temporeggiare. Il congresso, previsto per il 2027, potrebbe diventare un'arma strategica in caso di vittoria regionale, trasformandosi in un plebiscito a sostegno della segretaria. Ma quali scenari si prospettano davvero? La partita è appena iniziata e il futuro rimane incerto.

AGI - Su una cosa le due anime del Pd sono concordi: il redde rationem non ci sarà. Almeno, non a breve. Da statuto, il congresso dovrebbe celebrarsi nel 2027, nell'imminenza delle elezioni politiche. Un anno e mezzo. Se le regionali d'autunno dovessero sancire una vittoria per il Pd, la segretaria potrebbe decidere di massimizzare il risultato in un congresso "plebiscitario" che la rafforzi in sella al Pd e la lanci verso le politiche. Quale che sia l'intenzione della segretaria, dunque, se ne riparlerà alla fine del 2026, non prima. Anche per non partire troppo in anticipo con la corsa alle politiche rischiando di 'bruciarsi'. 🔗 Leggi su Agi.it