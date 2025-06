La Regione introduce un contributo economico fino a 3.000 euro per il congelamento degli ovociti per motivi non medici Una misura pionieristica che garantisce alle donne maggiore libertà nella pianificazione della maternità

d’Italia, introduce un contributo fino a 3.000 euro per il congelamento degli ovociti senza motivi medici. Questa misura pionieristica offre alle donne maggiore libertà di pianificare il proprio futuro riproduttivo, consentendo di preservare la fertilità e di scegliere il momento più opportuno per diventare madri. Con questa iniziativa, la regione Puglia si impegna a sostenere i diritti e le scelte delle donne, promuovendo una società più equa e moderna.

N el corso degli ultimi anni, il concetto di maternità è cambiato profondamente. Sempre più donne scelgono di rimandare il momento in cui diventare madri, spinte da diversi motivi. Tuttavia, la biologia segue un suo percorso che riduce con il passare del tempo le possibilità di concepire naturalmente. Per permettere alle donne di tenere aperta la possibilità di una gravidanza senza l’urgenza imposta dai limiti biologici, la regione Puglia, prima in Italia, ha introdotto un contributo fino a 3.000 euro, destinato alle giovani tra i 27 e i 37 anni, per aiutarle a preservare la propria fertilità attraverso la tecnica del social freezing. 🔗 Leggi su Iodonna.it