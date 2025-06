La realtà virtuale entra a Perugia Sotterranea Viaggio immersivo tra le meraviglie etrusche

La realtà virtuale rivoluziona l'esperienza archeologica a Perugia, trasportandoti indietro nel tempo fino al I secolo avanti Cristo. Nel complesso dell’Isola San Lorenzo, il percorso di “Perugia Sotterranea” si arricchisce di un’esperienza immersiva unica nel suo genere, grazie al progetto “Oltre le pietre”. Preparatevi a vivere un viaggio tra storia, architettura e innovazione: scopriamo insieme questa straordinaria meraviglia del passato rivisitata attraverso la tecnologia più avanzata.

Uno spettacolare viaggio immersivo a 360 gradi nella Perugia del I secolo avanti Cristo, come mai è stata vista. Ecco la nuova meraviglia del percorso archeologico di " Perugia Sotterranea " nel complesso monumentale dell' Isola San Lorenzo, che si arricchisce della forza attrattiva e coinvolgente della realtà virtuale. Merito del progetto "Oltre le pietre. Un cammino tra reale e virtuale" che unisce in un inedito connubio storia, architettura, archeologia e realtà virtuale. E' curato dalla società Genesi in collaborazione con Way Experience, impresa culturale creativa leader nel settore della realtà virtuale e ieri è stato presentato da Alessandro Polidori, architetto e direttore dell'area museale Isola San Lorenzo, Egle Bracco, archeologa e Marco Pizzoni, founder e Ceo di Way Experience.