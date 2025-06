La pubblica autocritica di Musk e la putinizzazione americana mettono in evidenza un panorama in cui le libertà civili vengono sempre più sacrificate sull’altare del potere e del controllo. Se pensavate che le tensioni tra istituzioni e cittadini fossero solo un ricordo, questa escalation dimostra che gli Stati Uniti di Donald Trump si avvicinano pericolosamente a un modello autoritario, dove l’unico vero nemico è la libera opinione.

Non bastassero i soldati spediti contro i manifestanti di Los Angeles, non bastasse la minaccia di far arrestare o anche «coprire di pece e piume» il governatore democratico della California, non bastassero i tentativi di intimidire e ricattare università, studi legali, televisioni e giornali non allineati, la pubblica autocritica di Elon Musk su X dovrebbe dare il senso di quanto gli Stati Uniti di Donald Trump si avvicinino al modello della Russia di Vladimir Putin: «Mi rammarico di alcuni miei post sul presidente Trump della scorsa settimana. Sono andati troppo oltre». In effetti, dichiarare che il presidente degli Stati Uniti era nei famigerati dossier di Jeffrey Epstein, e che questo era il motivo per cui non erano stati resi pubblici, accusandolo quindi non solo di essere un pedofilo, ma di avere anche insabbiato il caso, non sembra un esempio da manuale di understatement. 🔗 Leggi su Linkiesta.it