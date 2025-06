La proposta | Asfalto stampato nel centro di Palermo per rendere le strade più belle

Immagina un centro di Palermo ancora più affascinante e accogliente: via Ruggero Settimo, tra piazza Politeama e il Teatro Massimo, potrebbe trasformarsi con l’asfalto stampato, eliminando il monotono bitume nero. Questa soluzione non solo valorizzerebbe l’area, ma creerebbe un vero e proprio capolavoro urbano, integrando estetica e funzionalità. Un passo avanti verso un quartiere più bello e vivibile per tutti i cittadini e i visitatori.

Nel tratto di via Ruggero Settimo tra piazza Politeama e Via Cavour (Teatro massimo) dove sono stati installati recentemente dissuasori a scomparsa per sottolinearne il carattere di zona pedonale si potrebbe sostituire l'orrendo bitume nero attualmente presente con asfalto stampato come in foto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La proposta: "Asfalto stampato nel centro di Palermo per rendere le strade più belle"

In questa notizia si parla di: asfalto - stampato - proposta - centro

La proposta: Asfalto stampato nel centro di Palermo per rendere le strade più belle; Una rambla nel cuore di Bari: in arrivo un restyling per via Argiro, Putignani e Calefati. Le foto; Ceccano, protestano i cittadini del centro storico per le troppe multe su Piazza Mancini.

Nuovo asfalto stampato in vicolo Molinari Scrive pordenoneoggi.it: Per tale ragione, in luogo della classica asfaltatura, si è preferito utilizzare la tecnica dell’asfalto stampato e colorato che consente di riprodurre la pavimentazione in porfido (caratteristica del ...