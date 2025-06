La Promessa trame settimanali dal 14 al 20 giugno 2025 | le condizioni di Romulo in carcere destano preoccupazione

La settimana dal 14 al 20 giugno 2025 si prospetta ricca di tensione e colpi di scena per gli amanti de La Promessa. Con Romulo in carcere, la preoccupazione cresce tra i personaggi, mentre le visite di Manuel e Jana aggiungono un’ulteriore dose di suspense. Tra nuove accuse e rivelazioni sconvolgenti, cosa ci attende nelle prossime puntate? Scopriamolo insieme, perché il destino di Romulo sta per essere scritto definitivamente.

Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa  in onda nella settimana dal 14 al 20 giugno? Al centro dei riflettori troveremo Romulo, che in carcere riceverà prima la visita di Manuel poi quella di Jana. Tutti saranno preoccupati dalle sue condizioni. Anticipazioni La Promessa: Burdina formalizza la denuncia contro Romulo. Il sergente Burdina sembra non avere alcun dubbio, ed è ormai certo che le prove raccolte contro Don Romulo siano più che sufficienti per incriminarlo dell'omicidio di Gregorio. La situazione per il maggiordomo si fa sempre più critica, anche perché in carcere l'uomo viene trattato con molta severità .

La Promessa, anticipazioni da lunedì 26 maggio a domenica 1°giugno 2025: Cruz blocca le nozze segrete tra Manuel e Jana - Nelle anticipazioni de La Promessa, da lunedì 26 maggio a domenica 1 giugno 2025, le nozze segrete tra Jana e Manuel subiscono una brusca interruzione: Cruz Ezquerdo scopre il loro piano e si oppone fermamente a questo matrimonio clandestino.

Don Romulo salva Manuel prendendo il suo posto in carcere. #lapromessa #anticipazioni #soapopera #Rete4 #LaPromesa Vai su Facebook

La Promessa anticipazioni 12 giugno: Don Romulo si accusa dell’omicidio di Gregorio, Miguel torna libero?; La Promessa: anticipazioni da domenica 8 a sabato 13 giugno! Romulo si dichiara colpevole; La Promessa Anticipazioni dall' 8 al 14 giugno 2025: Don Romulo scagiona Manuel, l'assassino è lui!.

La Promessa Anticipazioni dal 15 al 21 giugno 2025: Pelayo rivela a tutti che Catalina è incinta! Da msn.com: Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella seconda settimana di giugno 2025.