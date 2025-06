La promessa | il ritorno di Manuel e il caos che porta

esplosiva presenza portano un vortice di caos e tensione nella comunità di Luján. Con il suo ritorno, le carte in tavola vengono completamente ridisegnate, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso e ansiosi di scoprire quali conseguenze si abbatteranno sui protagonisti. La sua presenza non solo sconvolgerà le dinamiche familiari, ma anche svelerà segreti sepolti che cambieranno per sempre il corso della trama.

ritorno di manuel e le conseguenze nella soap spagnola La Promessa. Le prossime puntate della serie televisiva iberica La Promessa si caratterizzano per un evento di grande rilievo: il ritorno di Manuel, il giovane erede della famiglia, alla tenuta di Luján. La sua riapparizione segnerà un momento cruciale, accompagnato da rivelazioni sorprendenti che sconvolgeranno gli equilibri già precari tra i personaggi. il ritorno di manuel e la sua situazione giudiziaria. Manuel, accusato di aver causato la morte di Gregorio Castillo, ha trascorso del tempo in prigione, rischiando molto più della libertà. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La promessa: il ritorno di Manuel e il caos che porta

In questa notizia si parla di: manuel - ritorno - promessa - caos

Stasera a #LaPromessa: Nel pieno del caos che travolge la famiglia dei marchesi, il sergente Burdina torna alla tenuta con l'intenzione di arrestare il principale sospettato della morte di Gregorio: nientemeno che Manuel Lujan! Cosa accadrà adesso? Vai su Facebook

La Promessa nel caos: Don Romulo si dichiara colpevole, il segreto di Vera in pericolo. Le anticipazioni; La promessa, anticipazioni dall’8 al 14 giugno 2025; La Promessa nel caos: Curro scopre un nuovo fratello, Manuel pronto ad uccidere. Le anticipazioni.

La Promessa anticipazioni 13 giugno: Manuel torna alla tenuta e riabbraccia Jana, Santos si ribella al padre Riporta msn.com: Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Dopo la sua scarcerazione, Manuel rientra alla tenuta e si ricongiunge con Jana.