La promessa del ciclismo racconta la sua salute mentale in una lettera | Ho perso la voglia di vivere

La passione per il ciclismo può essere un rifugio, ma anche una sfida nei momenti di difficoltà. Robin Orins, dopo mesi di silenzio, apre il suo cuore in una lettera toccante sulla battaglia con la salute mentale, rivelando le sue fragilità e il desiderio di ritrovare la speranza. Una testimonianza che ci ricorda quanto sia importante prendersi cura di sé, anche quando tutto sembra perduto. Continua a leggere.

Robin Orins dopo mesi di silenzio trascorsi lontano dalle corse ha condiviso una lettera personale sulla sua salute mentale: "Ho perso la voglia di vivere. La vita non aveva più senso. Mi sentivo inutile. Avevo pensieri inquietanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

