La Promessa Anticipazioni 13 giugno 2025 | Curro vendica Jana e rivela a Manuel che la sorella è stata umiliata dai marchesi

Il 13 giugno 2025, su Rete4, la saga de La Promessa si infiamma con un episodio ricco di emozioni e colpi di scena. Curro, deciso a vendicare Jana, rivela a Manuel le umiliazioni subite dalla sorella dai Marchesi, mettendo in discussione alleanze e sentimenti. Ma come reagirà il giovane marchese davanti a questa scoperta sconvolgente? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame di questa coinvolgente puntata.

Nella puntata de La Promessa in onda il 13 giugno 2025 su Rete4 vedremo Curro vendicare Jana e rivelare a Manuel delle umiliazioni che sua sorella ha subito in sua assenza. Come reagir√† il giovane marchese? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap. 🔗 Leggi su Comingsoon.it ¬© Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 13 giugno 2025: Curro vendica Jana e rivela a Manuel che la sorella √® stata umiliata dai marchesi

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni - giugno - curro

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap pi√Ļ amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

Martina ha tanta paura di perdere Curro! #lapromessa #anticipazioni #soapopera #Rete4 #LaPromesa Vai su Facebook

La Promessa: anticipazioni martedì 10 giugno! Catalina confessa a Simona di essere incinta; La Promessa anticipazioni 7 giugno: Alonso offre una somma di denaro a Jana per sparire per sempre; La Promessa: anticipazioni mercoledì 11 giugno! Jana lascia per sempre la tenuta?.

La promessa, anticipazioni al 21 giugno: Manuel fa visita a Romulo Secondo 2anews.it: Manuel fa visita a Romulo in carcere e nota che viene trattato con severità.