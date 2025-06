La Prima Estate 2025 la line up completa dagli Air a Gracy Jones e Lucio Corsi

La Prima Estate 2025 si prepara a scaldare il cuore della Toscana con un cartellone irresistibile, che spazia dagli Air a Gracy Jones e Lucio Corsi. Sei serate di musica, incontri e relax tra le meraviglie del Tirreno e delle Alpi Apuane, in un contesto naturale incantato. Con un palco immerso tra i colori estivi, il festival rinnova la sua promessa: mettere sempre più al centro la qualità artistica e creare un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati.

Il programma completo delle sei serate de La Prima Estate 2025, festival toscano con nomi internazionali e italiani, dagli Air a Lucio Corsi. La buona musica al centro, affacciata tra il Tirreno e le Alpi Apuane, e protagonista tra dibattiti, incontri e relax in spiaggia. In una cornice naturale che abbraccia i colori dell’estate si riaccende un palco unico, a pochi passi dal mare, che punta come sempre sulla qualità artistica e mette sempre più a fuoco uno sguardo internazionale. La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione negli ultimi due weekend di giugno, dal 20 al 22 e dal 27 al 29. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - La Prima Estate 2025, la line up completa, dagli Air a Gracy Jones e Lucio Corsi

In questa notizia si parla di: estate - prima - dagli - lucio

La Prima Estate, c’è anche la serata Club Friday in collaborazione con il Kama Kama - La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione, dal 20 al 29 giugno, con una line-up stellare che include Kings of Leon, Air, Grace Jones e molti altri.

Torna il festival La Prima Estate. Da metà giugno Lido di Camaiore si anima con i live di artisti come Mogwai, Air, Lucio Corsi, Tv on the radio, Grace Jones e tanti altri. Musica di qualità al tramonto, mare e relax. È arrivata l’estate? ? Tutto quello che c’è da s Vai su Facebook

La Prima Estate Festival 2025; La Prima Estate: Lucio Corsi headliner di domenica 29 giugno; Lucio Corsi: il nuovo Club Tour è in partenza.

Lucio Corsi, l’abbraccio della sua gente. “Con lui ai vertici dell’Europa”. Risse tra ragazzini prima dello spettacolo lanazione.it scrive: La Maremma però ha calcato quel palco, insieme a Lucio, stretti in un unica canzone.