Immergiti nell'incanto di Pozzo della Chiana, un borgo ricco di storia e tradizione, che dal 26 al 29 giugno 2025 si trasformerà nella cornice ideale per la prima edizione di Estate in Armonia. Quattro giorni all’insegna di musica, cultura e sapori autentici, pensati per coinvolgere e sorprendere tanto la comunità locale quanto i visitatori. Ogni momento sarà un’occasione unica per vivere esperienze memorabili e riscoprire il valore della convivialità.

Arezzo, 12 giugno 2025 – Dal 26 al 29 giugno 2025, il borgo di Pozzo della Chiana, nel cuore della Valdichiana, ospita la prima edizione di Estate in Armonia: quattro giorni di musica, cultura, gastronomia e tradizione. Con concerti dal vivo, spettacoli, letture, un raduno di auto d’epoca e una caccia al tesoro nel centro storico, l’iniziativa mira a coinvolgere attivamente la comunità e i visitatori in un’atmosfera accogliente e autentica. Ogni sera sarà attivo uno stand gastronomico con pizza, specialità locali e bevande, per vivere un’esperienza di condivisione anche a tavola. Tra gli ospiti: CHIARA GALIAZZO, vincitrice di XFactor 2012, e l’ORCHESTRA MULTIETNICA di Arezzo al femminile, in uno spettacolo che intreccia musica e storie di coraggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La prima edizione di Estate in Armonia a Pozzo della Chiana

