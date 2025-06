La prima di Moscatelli | C’è una stagione nuova da costruire per Desio

Sindaco Moscatelli, Desio si apre a una stagione di rinascita e speranza. Con entusiasmo e determinazione, il neo primo cittadino ha invitato la comunità a unire le forze per valorizzare le potenzialità della città. È il primo di molte tappe verso un futuro più brillante, e questa sera segna l’inizio di un percorso condiviso che tutti siamo chiamati a costruire. La prima di Moscatelli rappresenta il nuovo capitolo di una Desio da riscoprire.

"La nostra è una città viva, ricca di potenzialità, di energie, di talenti. Tocca a noi, tutti insieme, far sì che possa rialzarsi e guardare con fiducia al futuro". Con questa esortazione il neo sindaco Carlo Moscatelli ha chiuso il suo primo intervento in Consiglio comunale, martedì sera, nella seduta di insediamento. Una serata senza scossoni, anche abbastanza lunga: del resto era un’occasione straordinaria per tutti. E per la prima del nuovo Consiglio il pubblico ha gremito la sala, dimostrando un atteggiamento di riguardo per tutti. Applausi alla fine di tutti gli interventi. Il sindaco ha già fatto intuire quello che sarà il suo modo di agire nei prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La “prima“ di Moscatelli: "C’è una stagione nuova da costruire per Desio"

