La polizia locale di Jesolo sequestra centinaia di oggetti destinati al commercio abusivo

Scopri come le forze di sicurezza di Jesolo combattono il commercio abusivo, tutelando cittadini e visitatori. Questa mattina, un'operazione mirata ha portato al sequestro di oltre 230 oggetti irregolari, rafforzando l'impegno della polizia locale nel mantenere l'ordine e la legalità sul territorio. Clicca qui per approfondire i dettagli di questa importante azione di tutela e sicurezza.

Polizia locale di Jesolo vigile sul fronte del commercio abusivo. All'alba di oggi, giovedì 12 giugno, gli agenti, impegnati in un'operazione di controllo di mezzi pubblici e privati, hanno sequestrato più di 230 oggetti di provenienza sospetta e destinati alla vendita illegale.

Jesolo, maxi blitz contro il commercio abusivo in spiaggia: sequestrati all'alba 230 oggetti
JESOLO (VE) – Vasta operazione della Polizia Locale alle prime luci dell'alba di oggi, venerdì 13 giugno 2025, contro il dilagante fenomeno del commercio abusivo sul litorale veneziano.