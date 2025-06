La pisana Irene Chimenti eletta nell'Assemblea Nazionale di Forza Italia Giovani.

Un'emozionante conquista per Pisa: Irene Chimenti, giovane e brillante leader del movimento Studenti per la Libertà, è stata eletta nell’Assemblea Nazionale di Forza Italia Giovani. Questa nomina testimonia il crescente protagonismo dei giovani nel panorama politico italiano, portando freschezza e determinazione nel futuro del centrodestra. Con una squadra appassionata e motivata, l’obiettivo è consolidare un percorso di innovazione e partecipazione. La sua elezione rappresenta un passo importante verso un domani più giovane e protagonista.

Pisa, 12 giugno 2025 - Irene Chimenti, pisana e segretaria del movimento universitario Studenti per la Libertà, è stata eletta nell'Assemblea Naziona di Forza Italia Giovani a seguito del congresso del 31 maggio a Roma. Chimenti è stata membro della delegazione pisana che si è presentata nella capitale insieme ad Antonio De Vita, Giulio Birindelli, Annalisa Buti e Alessandro Bertini e dalla quale è stato eletto segretario nazionale Simone Leoni. “Entrare a far parte dell’Assemblea Nazionale di Forza Italia Giovani - spiega Chimenti - è per me un grande onore, ma anche una seria responsabilità che accolgo con determinazione e profondo senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it