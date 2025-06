La parola chiave è percorso intervista a Zaynab Dosso

Scopri il percorso intervista a Zaynab Dosso, una delle stelle più luminose dell’atletica italiana. Dalla velocità sfrenata sui 100 metri alle sfide personali, la sua storia è un esempio di determinazione e rinascita. Dopo aver affrontato momenti di pausa, Zaynab ha dimostrato che con coraggio e passione si può tornare più forte di prima. La sua esperienza insegna che spesso, per correre avanti, bisogna sapersi fermare.

Zaynab Dosso ha fatto della velocità la sua vita eppure è riuscita a rimettere le cose in ordine solo prendendosi una pausa. Dopo i Giochi Olimpici di Parigi e quella mancata finale nei 100 metri piani, Dosso infatti è recentemente tornata a gareggiare diventando nella stagione indoor la prima italiana a vincere un titolo internazionale nello sprint. Che poi nel suo caso sono due: l’oro all’Euroindoor e l'argento al Mondiale. Nata nel 1999 in Costa d’Avorio e tesserata con le Fiamme Azzurre, Dosso è arrivata in Italia nel 2009 e ha conquistato la cittadinanza solo nel 2016. Nel frattempo all'atletica ha dato tutto, trasferendosi dall’Emilia Romagna a Roma per allenarsi con Giorgio Frinolli (allenatore con cui collabora dal 2021) e con l'amico Lorenzo Simonelli. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - La parola chiave è percorso, intervista a Zaynab Dosso

Zaynab Dosso: "Un infortunio mi fa rinviare il debutto. World Relays? Fatta una scelta. In Costa d'Avorio ho capito il valore della vita"

