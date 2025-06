La parità di genere nel mondo è ancora lontanissima | ci vorranno 123 anni per raggiungerla

La parità di genere nel mondo è ancora un traguardo lontano: secondo il rapporto Global Gender Gap 2025 del World Economic Forum, ci vorranno ben 123 anni per raggiungerla. Nonostante qualche progresso, nessun Paese ha ancora compiuto i passi necessari, e l’Italia si colloca ancora tra le ultime in classifica, al 85º posto. È il momento di riflettere e agire per trasformare questa realtà. Continua a leggere...

Secondo il Global Gender Gap 2025, l'ultimo rapporto del World Economic Forum, per la piena parità di genere nel mondo dovremo aspettare 123 anni. Ad oggi nessun Paese è riuscito a raggiungere il target e l'Italia, pur avendo guadagnato due posizioni, resta in basso nella classifica, 85esima.

