La panchina di Indiana firma il 2-1 McConnell e Mathurin stendono i Thunder in gara-3

Una serata indimenticabile per gli Indiana Pacers, che con una vittoria convincente di 116-107 sui Thunder in Gara 3 si assicurano un vantaggio prezioso nella serie. La squadra ha brillato per compattezza e contributo collettivo, con McConnell e Mathurin protagonisti. Ora, con Gara 4 in programma a Indianapolis, i Pacers sono pronti a scrivere il capitolo successivo di questa entusiasmante sfida playoff.

I Pacers s'impongono 116-107 grazie una grande prova collettiva e all'impatto dei subentranti. Nella notte italiana tra venerdì e sabato gara-4 ancora a Indianapolis . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La panchina di Indiana firma il 2-1. McConnell e Mathurin stendono i Thunder in gara-3

