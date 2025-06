La nuova maglia dell'Inter nasconde un segreto che metterà alla prova la passione autentica dei tifosi. La Home per la stagione 2025/26 si distingue da tutte le altre, con un design audace e innovativo che richiama tradizione e modernità. Ma c’è di più: dietro a questa maglia si cela un dettaglio sorprendente, destinato a fare parlare di sé. Scopriamo insieme cosa rende questa divisa così speciale e unica nel suo genere.

La nuova maglia dell'Inter metterà alla prova il livello di vero interismo dei tifosi. Il motivo è presto detto, perché la Home per la stagione 202526 è molto diversa da tutte le altre e nasconde un segreto. La nuova jersey, infatti, presenta un design altamente innovativo che gioca sul confine tra visibile e invisibile, perché sul davanti le iconiche strisce nere e blu vengono modellate per creare la scritta INTER, abilmente celata tra i motivi grafici della maglia e che può essere colta solo da chi osserva con attenzione.