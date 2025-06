La nuova attività fisica di Belén Rodriguez | che cos'è l'aerial fusion

Belén Rodriguez sorprende ancora, questa volta tra teli e tralicci con la sua nuova passione: l’aerial fusion fit. La showgirl, in tenuta sportiva animalier, dimostra tutto il suo talento e determinazione in questa disciplina che unisce forza, equilibrio e grazia. Ma cosa rende così speciale questa attività? Scopriamolo insieme. Continua a leggere per immergerti nel mondo affascinante dell’aerial fusion.

La showgirl in tenuta sportiva, con leggings animalier, maxi T-shirt bianca e calzettoni, si è mostrata alle prese con una lezione di aerial fusion fit. 🔗 Leggi su Fanpage.it