La Notte Rosa in riviera in compagnia di Arrigo Sacchi per la proiezione del docu-film su di lui

La notte rosa si accende di emozioni e passione con un evento imperdibile: la proiezione del docufilm su Arrigo Sacchi, icona del calcio italiano, in compagnia dello stesso allenatore. Un appuntamento che unisce sport, storia e sogni sotto le stelle di Milano Marittima, il 21 giugno alle 21 alla Rotonda Primo Maggio. Non perdere l’opportunità di conoscere da vicino la leggenda e vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore della Riviera.

Arrigo Sacchi, il grande allenatore di calcio, ct della Nazionale e leggenda dello sport italiano arriva Milano Marittima in occasione della proiezione del docufilm "Arrigo Sacchi - la favola di un visionario" il 21 giugno alle 21 alla Rotonda Primo Maggio di Milano Marittima.

