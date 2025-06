La Notte delle Streghe accende l' estate di San Giovanni in Marignano

Preparati a vivere un'estate magica e indimenticabile! La Notte delle Streghe a Marignano, dal 19 al 23 giugno, trasformerà il centro cittadino in un palcoscenico di misteri, spettacoli e delizie gastronomiche. Un'occasione unica per immergersi in atmosfere fiabesche, tra luci e magie, e condividere momenti speciali con amici e famiglia. Non perdere questa festa straordinaria: l’incanto ti aspetta sotto il cielo stellato di San Giovanni!

Nelle notti di San Giovanni in Marignano, dal 19 al 23 giugno, in occasione del solstizio d’estate, torna La Notte delle Streghe. Cinque giornate all'insegna di magie e misteri che animeranno il centro cittadino tra spettacoli di compagnie italiane e internazionali, animazioni, stand gastronomici. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - "La Notte delle Streghe" accende l'estate di San Giovanni in Marignano

La Notte delle Streghe scalda i motori. Presentato il noto fumettista che ha curato la locandina dell'evento - La Notte delle Streghe 2025 si avvicina, e i motori si scaldano con l’anteprima della locandina firmata da Alessandro Baronciani.

Mancano poco meno di due settimane a La Notte delle Streghe a San Giovanni in Marignano Un luogo magico dove alcune cose sono cominciate, altre finite e molte ritornano in un rituale di inizio estate. Vai su Facebook

San Giovanni in Marignano: La Notte delle Streghe rende omaggio al pittore Mario Magnanelli chiamamicitta.it scrive: Nel 2025 ricorrono gli 80 anni dalla nascita di Mario Magnanelli, figura centrale della vita culturale della Valconca e di San Giovanni in Marignano.