La notte della simulazione della Giostra e Prova Generale

Preparatevi a vivere un'emozionante anteprima della grande sfida! Mercoledì 19 giugno alle 21.30, la notte della simulazione della Giostra e della Prova Generale prenderà vita, offrendo a cavalieri, titolari ed esordienti, un'occasione unica per affinare le proprie strategie. Questa serata sarà un banco di prova fondamentale prima delle attese battaglie del Re delle Indie, dove targa e gloria saranno in palio. Non mancate!

