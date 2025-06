La Notte Bianca dell' Eur 2025

Preparatevi a vivere un weekend indimenticabile nel cuore di Roma Eur! Dal 20 al 22 giugno, la zona si anima con una serie di eventi imperdibili, culminando nella straordinaria Notte Bianca dell’Eur il 21 giugno. Tre giorni di musica, spettacoli e cultura gratuiti, tutti da scoprire e condividere. Non perdete questa occasione unica di immergervi nell’energia vibrante di un evento che trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto.

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno in viale Europa ci sarà una tre giorni di eventi, tra cui la Notte Bianca dell’Eur (21 giugno), per un fine settimana di appuntamenti e spettacoli gratuiti, organizzati dal Municipio IX Roma Eur in collaborazione con U.N.O.E. – Unione Nazionale Organizzazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it