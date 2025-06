La musica di Oma In scena per Saràbanda

esplorazione vibrante tra tradizioni e innovazione, dove ogni nota racconta una storia unica e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare da un’esperienza musicale che unisce, emoziona e unisce comunità di tutte le età. Non mancate: questa sera alle 20, unitevi a noi per scoprire come la musica possa diventare ponte tra culture e cuori.

Un incontro tra suoni, storie e culture unite in un racconto collettivo dove il pubblico, di ogni età, è parte integrante del viaggio. È l'invito che il Centro di Aggregazione Sociale Indicatore, insieme ad Officine della Cultura con Fondazione Cr Firenze, rivolgono ai residenti di Indicatore e non solo per stasera, con inizio alle ore 20. L'invito a partecipare ad una serata speciale con i musicisti dell' Orchestra Multietnica di Arezzo, una serata in forma di concerto e insieme di laboratorio, dove la musica non sarà solo esecuzione ma esperienza viva, condivisa, narrata e vissuta insieme. L'inizio è previsto per le ore 20 con un'apericena conviviale a cura del Cas Indicatore.

