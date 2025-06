La musica barocca al museo di Palazzo Davanzati

Vivi un’incantevole notte all'insegna del XVII secolo al Museo di Palazzo Davanzati, dove la musica barocca prende vita tra le mura storiche di Firenze. L’ultimo appuntamento della raffinata “Rassegna di musica antica” promette un’esperienza unica, grazie alla collaborazione tra i Musei del Bargello e il Conservatorio Luigi Cherubini. Il 13 giugno, lasciati trasportare dai talenti emergenti del conservatorio: un tributo alle sonorità intramontabili del periodo barocco, che ti lascerà senza parole.

Firenze, 12 giugno 2025 - Ultimo appuntamento all’insegna della musica a Museo di Palazzo Davanzati grazie alla collaborazione tra i Musei del Bargello e il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Luigi Cherubini. Il 13 giugno infatti, il museo si trasformerà in un suggestivo palcoscenico per la serata finale della raffinata “Rassegna di musica antica” che vede protagonisti i talenti del Conservatorio, impegnati nell’esecuzione di repertori vocali e strumentali del barocco europeo. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto dei Musei del Bargello volto a valorizzare il dialogo tra arti visive e musica, offrendo al pubblico un’occasione unica per immergersi nella bellezza dell’arte e del suono in un contesto storico d’eccezione come quello di Palazzo Davanzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La musica barocca al museo di Palazzo Davanzati

