La mostra del Sony World Photography Award anche a Milano Al Museo Diocesano fino al 28 settembre

Non perdere l'opportunità di immergerti nel mondo affascinante della fotografia attraverso le immagini premiate di quest'anno. La mostra del Sony World Photography Award al Museo Diocesano di Milano, fino al 28 settembre, offre un'esperienza unica per appassionati e curiosi. Scopri come i fotografi di tutto il mondo catturano emozioni, storie e paesaggi sorprendenti, rendendo questa esposizione imperdibile per chi desidera vedere il talento in tutta la sua forza.

Arriva ancora una volta a Milano la mostra dei Sony World Photography Award, nella prestigiosa cornice del Museo Diocesano. Un'occasione per vedere in maniera ancora più sistematica di quanto non si possa fare a Londra, le foto vincitrici di quest'anno.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - La mostra del Sony World Photography Award anche a Milano. Al Museo Diocesano fino al 28 settembre

