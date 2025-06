La morte è cosa bella Le parole del poeta

La morte, spesso temuta e incomprensibile, viene qui rivolta come un abbraccio sublime, capace di rivelare il vero volto dell’anima. Daniele Pieroni, poeta autentico, ci invita a riscoprire la bellezza nascosta nel mistero della fine, offrendoci una prospettiva che unisce vita e trascendenza. Con le sue parole, ci guida in un viaggio intenso e profondamente umano, dove l’oltre diventa uno specchio del divino nascosto in ciascuno di noi.

Se la poesia è indagine sulla vita e sul suo mistero, Daniele Pieroni era poeta fino al midollo. "La morte non spaventa l’anima perché non la disunisce dal lungo respiro del mondo, anzi è ‘cosa bella’ perché concede una visione del sublime che agli occhi non riesce". In questa sua breve prosa poetica il 64enne di Chiusi che quella vita che tanto amava ha scelto di lasciarla svela tutto o quasi della sua anima. Un’anima in cerca del divino, impegnata in un viaggio verso l’alto, un viaggio verticale che costituisce l’essenza dei suoi scritti. Quante parole ha scritto Daniele. Ha pubblicato libri di poesia e di prosa, ha collaborato per anni ai programmi di Radio Rai, a La Repubblica, ed ha diretto la rivista dell’Università ‘Sapienza’ di Roma, ‘Ritmica, insieme a Alessandra Briganti ed Elio Pagliarani’. 🔗 Leggi su Lanazione.it