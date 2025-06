La morte di Ana Sergia dopo la liposuzione non si esclude un' embolia polmonare Sequestrati 14 centri di medicina estetica in diverse regioni

La tragica scomparsa di Ana Sergia Alcivar Chenche, avvenuta dopo un intervento di liposuzione a Roma, solleva interrogativi e preoccupazioni. L'autopsia esclude uno shock anafilattico e suggerisce un’ipotesi di embolia polmonare come possibile causa, mentre sono stati sequestrati 14 centri di medicina estetica in diverse regioni. I medici legali continueranno le indagini per fare chiarezza su questa drammatica vicenda, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza nei trattamenti estetici.

Nessun segno di shock anafilattico dovuto ad una reazione avversa all'anestesia. E' questo il primo elemento di chiarezza che arriva dall' esame autoptico svolto sul corpo di Ana Sergia Alcivar Chenche, la donna di 46 anni morta sabato dopo essere stata colta da malore nel corso di un intervento di liposuzione in uno studio medico di Roma, nella zona di Primavalle.

Roma, Ana Sergia Alcivar Chenche morta dopo liposuzione in studio privato non autorizzato, medico Jose Lizarraga Picciotti ha precedenti per lesioni - Una triste vicenda che mette in luce i rischi nascosti dietro procedure estetiche non autorizzate. Roma piange la scomparsa di Ana Sergia Alcivar Chence, 46 anni, deceduta dopo un malore durante una liposuzione in uno studio privato non regolarmente autorizzato.

