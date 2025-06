La ‘morosità’ del marmo | Concessionari di cave in debito con il Comune per oltre un milione

Le aziende del lapideo, padrone delle Alpi Apuane, accumulano profitti milionari estrando marmo, mentre il Comune si trova con un debito di oltre un milione di euro dai concessionari. Ci si aspetterebbe che questi canoni e contributi tributino benefici concreti al territorio e alle casse pubbliche, ma la realtà spesso narra un’altra storia. Il Polo Progressista...

Le aziende del lapideo fanno affari milionari estraendo il materiale dal ventre delle Alpi Apuane: un profitto che dovrebbe generare importanti ricadute sul territorio. Ci si aspetta, quantomeno, che canoni di concessione e contributi all’escavazione dovuti dai concessionari di cava entrino presto e bene nelle casse del Comune, lo stesso ente che autorizza e concede lo sfruttamento del bene pubblico. Però non è sempre così. Il Polo Progressista e di Sinistra sostiene che la morosità dei concessionari di cava supererebbe il milione di euro. Numeri che sarebbero stati forniti dagli stessi uffici su sua richiesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ‘morosità’ del marmo: "Concessionari di cave in debito con il Comune per oltre un milione"

In questa notizia si parla di: concessionari - morosità - comune - milione

Comune di Napoli was live. Vai su Facebook

La ‘morosità’ del marmo: Concessionari di cave in debito con il Comune per oltre un milione; Villa Glori, il concessionario non paga e il comune si riprende il centro ippico; Villa Gori, l'impianto ippico torna al Comune. Gualtieri: «Rimosso il concessionario moroso, ripristinata la legalità».