La moglie il matrimonio a Sorrento e altre curiosità | la vita privata di Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne, il celebre centrocampista belga, ha appena scritto un capitolo importante nella storia del Napoli e del calcio italiano. Dopo un'intensa giornata tra visite mediche e incontri a Roma, il suo arrivo segna l'inizio di una nuova avventura. Ma chi è davvero dietro la figura del campione: dalla vita privata alle curiosità che lo rendono unico? Scopriamo insieme i dettagli più intriganti di Kevin De Bruyne e della sua recente esperienza partenopea.

E? una giornata destinata ad entrare nella storia del Napoli ma anche del calcio italiano. Dopo lo sbarco in mattinata a Roma e le visite mediche in quel di Villa Stuart, Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - La moglie, il matrimonio a Sorrento e altre curiosità : la vita privata di Kevin De Bruyne

Napoli, apertura totale di Kevin De Bruyne al trasferimento: trattativa in fase avanzatissima, lo annuncia Di Marzio - Kevin De Bruyne si apre al trasferimento al Napoli, con trattative in fase avanzata. Lo conferma il giornalista Gianluca Di Marzio, annunciando che il club partenopeo è sempre più vicino a portare il centrocampista belga in Italia.

"Pronto, Kevin": il benvenuto di Peppe Iodice a De Bruyne "Here We Go, Welcome", show del comico italiano su Instagram ? La performance è da non... Vai su Facebook

