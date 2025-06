La moglie di Man United Target Emi Martinez lascia cadere il suggerimento di trasferimento

La moglie di Emi Martínez, protagonista delle recenti voci di mercato, ha messo a tacere le speculazioni sul possibile trasferimento del suo marito al Manchester United. Dopo aver catturato l’attenzione con le sue prestazioni eccezionali tra i pali e un momento emozionante in campo, ora si chiarisce il futuro del portiere argentino. Amanda “Mandinha” Martinez ha infatti lasciato cadere ogni ambizione di un trasferimento, confermando che il suo cuore e quello di Emi sono ancora legati all’Aston Villa.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Emiliano Martínez, lo shot -stop argentino di Aston Villa, ha catturato i titoli di recente, non solo per le sue esibizioni dominanti tra i bastoncini, ma per un momento emozionante dopo lo scontro di Villa con il Tottenham. Tra speculazioni vorticose che lo collegano con una potenziale mossa estiva al Manchester United, sua moglie Amanda “Mandinha” Martinez ha fornito l’ultimo aggiornamento sul futuro di suo marito che è stato collegato a un trasloco dall’Aston Villa. Dopo la partita contro il Tottenham, Martinez è apparso visibilmente colpito in campo, alcuni hanno interpretato le sue azioni come un sentito saluto per i fan di Aston Villa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com